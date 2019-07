Eutanasia, avviso di garanzia a Torino per il responsabile di Exit Italy

Relativo alla morte in Svizzera di una donna siciliana

Avviso di garanzia per Emilio Coveri, responsabile di Exit Italia, l’associazione che si batte per il diritto all’eutanasia. A notificarlo, a Torino, i carabinieri di una locale stazione, su disposizione della procura di Catania.

Il provvedimento è relativo alla morte di una donna di 46 anni di Paternò, in Sicilia, avvenuta lo scorso 27 marzo in una clinica svizzera che pratica il suicidio assistito e in contatto con l’associazione di Coveri. La donna era affetta da depressione e da sindrome di Eagle, una terribile nevralgia cronica.

Il capo d’accusa ipotizzato dagli inquirenti nei confronti del responsabile di Exit Italia è quello di “omicidio del consenziente”. Amico di Marco Pannella, da anni Coveri si batte per i diritti umani e in particolare dei malati.