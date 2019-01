Eva Quiala, curve perfette col fitness

La splendida modella di origini latine si mantiene in forma con corse ed esercizi in palestra

Eva Quiala è una delle modelle più richieste del momento, nel firmamento nordamericano del glam e non solo. Il suo corpo perfetto l’ha posta all’attenzione di varie case di moda, per le quali ha posato in numerosi book soprattutto nel settore dello swimwear.

Quello della splendida ragazza di origine latina, in effetti, è davvero un fisico eccezionale, costantemente curato con una dieta ferrea e con esercizi spasmodici. Eva Quiala, infatti, è una patita del fitness e degli esercizi in palestra e i risultati sono evidenti.

Non passa giorno in cui non trascorra ore e ore ad allenarsi e a mantenere toniche e sode le sue curve, straordinariamente proporzionate soprattutto per quel che riguarda il lato B. Poi va in spiaggia a rilassarsi e posta tutto sui social, per la felicità dei suoi fan.