Evade a Pasquetta per andare nel torinese. Ma l’auto nel tragitto si guasta

Redouane Aznag era stato già arrestato lo scorso 31 marzo per tentato omicidio e violenza sessuale ai danni di una prostituta

Il giorno di Pasquetta si è rimesso al volante e da Verre si è diretto a Volpiano, in provincia di Torino, dimenticando il particolare di essere agli arresti domiciliari.

Ma per Redouane Aznag, marocchino 51enne arrestato lo scorso 31 marzo per tentato omicidio e tentata violenza sessuale ai danni di una prostituta investita con un’auto dopo essersi rifiutata di avere un rapporto, il tragitto non è stato dei migliori.

L’evaso è infatti rimasto bloccato per un guasto all’auto e per rientrate a casa ha dovuto prendere un treno a Torino.

Successivamente, su richiesta del pm Carlo Introvigne, il gip di Aosta ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di Aznag.