Evade dagli arresti domiciliari e se ne va a spasso con l’auto: beccata dalla guardia di Finanza

La donna, 43 anni, è stata fermata dopo un breve inseguimento. Ora è in carcere: sarà processata per direttissima

Una donna evasa dagli arresti domiciliari è stata arrestata da una pattuglia del comando provinciale della guardia di Finanza di Torino nel quartiere San Paolo. Si tratta di C.S., 43 anni. La “fuggitiva” era alla guida di un’auto: fermata dai finanzieri dopo un breve inseguimento, ha cercato, in maniera violenta, di sottrarsi all’identificazione.

NON ERA NUOVA A TENTATIVI DI FUGA

La donna fermata non era nuova a tentativi di fuga, già precedentemente aveva violato le disposizioni del Giudice in merito alla detenzione e per questo motivo è stata portata in carcere. Dovrà rispondere dei reati di evasione e violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sarà processata per “direttissima“.