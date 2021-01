Evade dai domiciliari per due volte in sette giorni: 19enne arrestato a Torino

Il giovane tunisinao avrebbe dovuto trovarsi a Cuneo: fermato in via Cigna dalla polizia dopo un lungo inseguimento

In sette giorni ha infranto l’obbligo della misura degli arresti domiciliari per ben due volte. La prima volta era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, questa volta è finito in manette.

Con precedenti per furto e rapina, anche aggravata, era stato posto agli arresti domiciliari a seguito dell’aggravamento dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21 alle 6. Il ragazzo doveva trovarsi a Cuneo, dove era appunto sottoposto alla misura cautelare, ed invece è stato intercettato dalla polizia a Torino.

Mercoledì pomeriggio si trovava in compagnia di un altro uomo quando, nei pressi dell’uscita del parco Sempione, è stato notato dagli agenti della Squadra Volante. Con indifferenza si è fermato a bere a una fontanella nella speranza di eludere il controllo, ma, quando ha notato il sopraggiungere dell’auto della polizia, si è dato alla fuga all’interno del parco.

Inizialmente ha provato a fuggire dentro il cantiere della ferrovia ma vistasi la strada sbarrata dalla volante si è diretto su via Cigna. Ne è nato un lungo inseguimento a piedi, durante il quale, incurante del pericolo, ha corso tra le auto in movimento e ha scavalcato la recinzione di un complesso di case popolari dove poi è stato fermato.