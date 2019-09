Evade dai domiciliari e se ne va a spasso in centro: aveva tentato di investire l’ex fidanzata. Preso, ora è in carcere

Aveva tentato di investire l’ex compagna non rassegnandosi alla fine della loro relazione sentimentale. Dopo averla incrociata per strada in compagnia di un amico, era arrivato a compiere il folle gesto, accecato dalla gelosia. Bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine, si era ritrovato agli arresti domiciliari. Tutto questo era successo la scorsa settimana, a Castellamonte.

QUESTA VOLTA E’ FINITO IN CARCERE

L’uomo però, un 32enne disoccupato, ha pensato bene di eludere la misura cautelare e per lui, nel giro di pochi giorni, sono scattati nuovamente gli arresti. Questa volta in carcere. Ad accompagnarlo dietro le sbarre i carabinieri della compagnia di Ivrea, in esecuzione dell’ordine di aggravamento della misura cautelare emessa dall’autorità giudiziaria della cittadina eporediese.

EVADE DAI DOMICILIARI E SE NE VA A SPASSO IN CENTRO

Il giovane, infatti, nonostante fosse ai domiciliari, era uscito tranquillamente dalla propria abitazione e si era diretto per le vie del centro di Castellamonte come se nulla fosse. Il suo operato disinvolto, tuttavia, non è sfuggito ai militar del locale comando stazione ed agli uomini del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ivrea.

BECCATO E ACCOMPAGNATO IN CARCERE

Visti, infatti, i comportamenti aggressivi e pericolosi posti in essere dal 32enne, solo pochi giorni prima, nei confronti della ex fidanzata, i carabinieri avevano provveduto a rafforzare i controlli e le misure di sicurezza, evitando che potessero concretizzarsi nuovamente altre potenziali situazioni di pericolo, a tutela e integrale salvaguardia della giovane vittima. Il giovane disoccupato non ha avuto campo: notato, è stato immediatamente bloccato e questa volta accompagnato in una cella della casa circondariale di Ivrea a disposizione dell’autorità giudiziaria.