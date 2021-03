Evade dai domiciliari per incontrare un conoscente: donna di 37 anni finisce in manette

I due stavano passeggiando in piazza della Repubblica: l'uomo è stato denunciato per il possesso di un taglierino

Giovedì pomeriggio una donna di 37 anni e un uomo di 38 sono stati notati da una pattuglia del commissariato Dora Vanchiglia mentre passeggiavano in piazza della Repubblica, angolo via Milano.

Alla vista degli agenti, i due hanno assunto un atteggiamento sospetto, cercando di nascondersi e provando a cambiare direzione di marcia. I poliziotti, proprio per questo motivo, li hanno fermati per un controllo.

L’uomo, con pregiudizi di polizia, ha consegnato spontaneamente un taglierino che aveva in tasca. La donna, pluripregiudicata per reati predatori, è risultata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari da scontare nella sua abitazione in Barriera di Milano.

Per la 37enne sono scattate le manette, per il suo amico una denuncia per porto di arnesi atti a offendere.