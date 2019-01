Evade dai domiciliari, il poliziotto che lo arrestò lo riconosce e lo acciuffa

Intercettato in via Carlo del Prete a Torino, ha cercato di rifugiarsi in un centro commerciale

Evade dai domiciliari per rubare sulle auto parcheggiate nei pressi dello stadio “Grande Torino“, in occasione della partita Torino-Fiorentina di Coppa Italia, ma viene riconosciuto da un poliziotto che due anni fa lo aveva arrestato. Salvatore Cabras, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è finito in manette per evasione ed è stato denunciato per porto di arnesi atti allo scasso.

HA CERCATO DI RIFUGIARSI IN UN CENTRO COMMERCIALE

Addosso aveva, infatti, un martelletto frangi-vetro di cui si è subito disfatto alla vista dell’auto della polizia, che lo aveva intercettato mentre se ne andava in bici in via Carlo del Prete. Il 46enne, vistosi scoperto, ha mollato la “due ruote” ed è fuggito a piedi, in corso Giovanni Agnelli raggiungendo il comprensorio delle case Atc dove ha cercato, inutilmente, di rifugiarsi in un centro commerciale della zona. Gli agenti lo hanno raggiunto e lo hanno arrestato.