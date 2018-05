Evade dal carcere di Padova, ritrovato nel torinese

Il fuggitivo è stato arrestato a Bruino. In tre denunciati per favoreggiamento

Era evaso lo scorso 28 gennaio non facendo rientro, dal regime di semi libertà, al carcere di Padova. Giuliano Ventrice, 43 anni, è stato ritrovato e arrestato quest’oggi nel torinese e precisamente nel comune di Bruino.

L’operazione si è conclusa grazie alla collaborazione tra i carabinieri di Padova e quelli di Moncalieri.

All’uomo è stata notificata la sospensione della semilibertà, nonché l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Palermo, dovendo scontare una pena residua di tre anni, sei mesi e due giorni di reclusione per un cumulo pene per vari reati tra i quali anche un omicidio commesso in Ciriè il 6 febbraio 1996.

Inoltre i militari dell’arma hanno anche denunciato due piemontesi e una padovana per favoreggiamento personale.

Proprio il legame con la veneta è stato fondamentale per i carabinieri, che hanno così fatto luce sui colpi di fucile esplosi al ristorante Cà Sana lo scorso 21 gennaio.

Da quel momento Ventrice si era reso irreperibile, dopo che alcuni conoscenti erano stati sentiti dagli inquirenti.