Evade dal carcere e accoltella il cognato: arrestato

Rintracciato in un appartamento di corso Montecucco a Torino un 45enne albanese: è accusato di tentato omicidio

Il parente, di nazionalità egiziana, non è in pericolo di vita

Rintracciato e acciuffato dalla polizia di Torino il cittadino albanese di 45 anni che, dopo essere evaso dal carcere, ha accoltellato il cognato, di nazionalità egiziana, ed è scappato via dandosi alla fuga.

Gli agenti della squadra mobile lo hanno scovato all’interno di un appartamento in corso Montecucco e lo hanno accompagnato negli uffici della questura per l’interrogatorio e le procedure del caso, notificandogli un’accusa di tentato omicidio.

Al momento del blitz degli agenti l’uomo non ha fatto resistenza ed era disarmato. Insieme al suo legale, l’avvocato Antonio Foti, ha ammesso di aver aggredito il cognato, ferendolo all’addome con due coltellate. L’uomo, comunque, non è in pericolo di vita.