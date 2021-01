Evade i domiciliari, poi chiama la Polizia per una lite in supermercato: arrestata

Ha evaso i domiciliari, è andata al supermercato, ha litigato con la cassiera ed infine ha chiamato la Polizia, proprio a causa del diverbio. Arrivati sul posto, gli agenti hanno ascoltato le parti e ricostruito l’accaduto, ma le verifiche del caso hanno smascherato la donna che aveva richiesto l’intervento. E’ accaduto in un negozio di via Cigna, a Torino: protagonista una 36enne, arrestata dagli agenti del Commissariato Barriera Milano.

L’EPISODIO

La donna ha prima violato i domiciliari e si è quindi recata presso un supermercato di via Cigna in compagnia di sua madre. Proprio quest’ultima ha un primo alterco con una cassiera, cosa che manda su tutte le furie la 36enne, che schiaffeggia la dipendente dell’esercizio. Una guardia giurata divide le due donne trattenendo l’evasa che, agitata, cerca di divincolarsi per proseguire la lite. Alla fine sarà proprio lei a chiamare la Polizia per far valere le sue ragioni. A novembre e dicembre, la donna era già stata denunciata per evasione in altre due circostanze.