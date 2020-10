Evasi dai domiciliari a Napoli, trovati in un ostello a Torino con documenti falsi: arrestati due ricercati

Fermati dai carabinieri di Mirafiori durante un controllo di routine delle strutture ricettive: uno deve scontare in carcere una condanna per rapina

Nella notte i Carabinieri della Compagnia Torino Mirafiori hanno arrestato due ricercati partenopei di 47 e 35 anni, evasi dai rispettivi domicili a Napoli. I due, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, nel mese di settembre si erano sottratti dagli arresti domiciliari cui erano sottoposti nel quartiere napoletano della Sanità.

I militari dell’Arma li hanno sottoposti a controllo all’interno di un ostello nell’ambito di ciclica campagna di verifica degli alloggiati presso le strutture ricettive di Torino. Alla vista dei militari, nel tentativo di non essere riconosciuti, hanno serenamente mostrato delle carte d’identità affermando di essere turisti in transito.

I documenti, seppur realizzati ad arte, hanno però insospettito gli operanti che hanno proceduto a sottoporli a fotosegnalamento per verificare la loro reale identità. L’accertamento ha fatto emergere la verità. I fermati avevano utilizzato documenti contraffatti ed erano ricercati per evasione dagli arresti domiciliari. Inoltre su uno dei due pendeva anche un’ordinanza di ripristino di una custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Firenze, per la stessa rapina per cui era sottoposto ai domiciliari.

Alla conclusione degli accertamenti ai due è stato contestato anche il possesso di documenti falsi. Il 47enne è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno, mentre il 35enne ristretto presso una camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.