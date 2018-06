Evasi dal carcere di Torino, i due latitanti della Sacra Corona Unita presi a La Spezia

Di Comite e Massaro avevano approfittato di un permesso premio per darsi alla fuga

Sono stati arrestati in un appartamento di Riccò del Golfo

Sono stati arrestati in un appartamento di Riccò del Golfo, a La Spezia, i due detenuti evasi nei giorni scorsi dal carcere delle Vallette di Torino.

Si tratta di Nicola Di Comite, 55enne di Taranto, e Salvatore Massaro, 50enne di Brindisi, entrambi ex collaboratori di giustizia e ritenuti affiliati alla Sacra Corona Unita. Uno dei due si trovava dietro le sbarre per omicidio, associazione a delinquere di stampo mafioso e rapina aggravata; l’altro per rapina, traffico di stupefacenti e alcune evasioni.

Di Comite e Massaro avevano approfittato di un permesso premio per darsi alla macchia.