EVELINA CHRISTILLIN. E’ temuta e corteggiata: «Ma ai richiami politici ho sempre risposto no»

Corteggiata dalla politica lo è sempre stata, indubbiamente, anche prima di essere «la signora delle Olimpiadi». Sui social network c’è anche un gruppo «Sosteniamo Evelina Christillin sindaco», ma lei non ha Facebook e confessa di non sapere neppure chi siano questi sostenitori. E probabilmente di questi tempi si è anche abituata al fatto che quando un giornalista la chiama è per chiederle se si candida a sindaco (nonostante i no già affermati) o se qualcuno insista a bussare alla sua porta. Poiché però Torino sa anche essere perfida, e ipocrita, dunque accanto ai rumors che la vogliono impegnata in prima persona ci sono anche quelli per cui in molti tirano un sospiro di sollievo nel sapere che il suo incarico di presidente del Museo Egizio potrà essere prolungato, così da non averla a fare ombra ad altri candidati più modesti.

E così, senza curarsi di chiacchiere e ipotesi cui risponde sorridendo, Evelina Christillin confessa che comunque al futuro di Torino ci tiene, eccome. Anche con un pizzico di nostalgia per quella che era la capitale indiscussa dell’automobile.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++