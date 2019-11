EVOLUTION HAIR- LA PERFEZIONE DEL CAPELLO, LA VOGLIA DI STUPIRE

Sono bastati poco più di quattro anni a Evolution Hair per diventare un vero punto di riferimento per le clienti di Settimo e non solo. Qui il capello per Rosalba e sua figlia Chiara che la affianca è diventato un oggetto di studio e di culto, perché avere un look sempre perfetto e alla moda non è solo una questione di taglio. Ci sono tecniche da studiare e affinare, c’è una preparazione che si evolve nel tempo. Rosalba ha scelto il nome del suo salone non a caso, perché lei ferma non sa stare e non ci sono novità che le sfuggano. Tutto si traduce in un servizio efficientissimo, dal taglio al colore, passando per la ricostruzione con cheratina, utilizzando solo prodotti garantiti e anallergici, di marchi prestigiosi come Selective o Younic. E a dicembre, due giorni di aperture eccezionali, il 23 e 30 dalle 8.30 alle 15, sempre su appuntamento.

Evolution Hair, via Cavour 65/Bis Settimo Torinese.

Telefono: 370.3758197.

Orario: 8.30-12; 14.30-19; venerdì e sabato 8-18.30 (domenica e lunedì chiuso).

Facebook: Evolution-Hair