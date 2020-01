Il successo per un salone vincente è anche nel continuo aggiornamento alla ricerca dei prodotti migliori,. Così il 2020 da Evolution Hair è cominciato con una novità importante: i prodotti a marchio Epurà by Vitality’s, una linea sostenibile e per questo biodegradabile che ha alla base estratti di fiori di montagna, per risolvere i problemi della cute e rafforzare la salute dei capelli. Una scelta, quella di Rosalba e di sua figlia Chiara, che la affianca sul lavoro, perfettamente in linea con quello che rappresenta il salone da quasi cinque anni.

Rosalba ha scelto il nome del negozio propri perché per lei le donne non possono mai fermarsi e anche la bellezza è un settore in continua evoluzione. Dal taglio al colore e alla ricostruzione con cheratina, solo prodotti garantiti e anallergici, di marchi prestigiosi e soprattutto sicuri.

Evolution Hair, via Cavour 65/Bis Settimo Torinese.

Telefono: 370.3758197.

Orario: 8.30-12; 14.30-19; venerdì e sabato 8-18.30 (domenica e lunedì chiuso).

Facebook: Evolution-Hair