Ex Embraco, Cirio: “Basta con le prese in giro del Piemonte”

“Ho incontrato i lavoratori non solo per ribadire che la Regione c’è e non lascia solo nessuno, ma perché è ora di finirla con le prese in giro del Piemonte da parte di imprenditori che vengono da lontano, prendono contributi pubblici, danno il miraggio di creare posti di lavoro e non mantengono le promesse”.

Usa parole forti Alberto Cirio al termine dell’incontro con i lavoratori della ex Embraco, protagonisti di un presidio davanti alla sede della Giunta regionale in piazza Castello, a Torino.

“Anche il governo non deve lasciare soli questi lavoratori, a giugno finirà la cassa integrazione e dal ministero non c’è ancora l’indicazione se il piano industriale del soggetto individuato sia serio oppure no. Non si può scherzare sulla pelle delle persone”, conclude Cirio.