Ex Embraco, Cirio incontra i lavoratori in piazza Castello: “Il 3 ottobre sarò con voi a Roma” [FOTO]

Grande partecipazione in piazza Castello alla manifestazione organizzata dai lavoratori ex Embraco per chiedere chiarezza sul nuovo piano industriale. I manifestanti hanno incontrato il presidente della Regione Alberto Cirio, che ha fatto il punto della situazione.

Cirio ha assicurato di aver dato 24 ore di tempo al governo per indicare una data per il tavolo di crisi, altrimenti “il 3 ottobre andremo tutti di fronte al ministero. La Regione Piemonte metterà a disposizione i pullman per il viaggio”. Un vero e proprio ultimatum per cercare di sbloccare una situazione che, tra ritardi e mancanza di trasparenza, rischia di diventare davvero pesante.

In piazza anche i sindacati. Dai vertici locali di Fiom, Fim e Uilm l’appello alle istituzioni per organizzare quanto prima un tavolo sull’azienda, a salvaguardia dei circa 400 lavoratori che attendono con ansia rassicurazioni sul loro futuro.