Ex Embraco, furia Cirio: “Il governo ci convochi entro 48 ore o andremo a Roma” [VIDEO]

“Ci sentiamo traditi, tutti. Noi come istituzioni e i lavoratori”. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, dopo aver incontrato una delegazione dei lavoratori ex Embraco, scesi in piazza per protestare contro il governo.

“Questo pomeriggio, insieme all’assessore al lavoro Elena Chiorino, ho incontrato in Regione Piemonte una delegazione di lavoratori con i rappresentanti sindacali, i sindaci del territorio e il curatore fallimentare – ha scritto Cirio su Facebook -.Chiediamo al Governo di essere ricevuti con urgenza a Roma. Se entro 48 ore non avremo una risposta, ci autoconvocheremo. Ci sarò anche io in piazza. Il presidente di una Regione deve essere vicino a chi è più debole. Ribadiamo che con la vita delle persone non si scherza”.