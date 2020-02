Ex Embraco, i lavoratori si incatenano davanti alla sede milanese della Whirlpool [LE FOTO]

Si sono incatenati davanti alla sede della Whirlpool, a Pero (Milano), i lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Una nuova protesta nel tentativo di avere risposte certe e immediate.

“Sia la Ventures, con la famiglia Di Bari, sia la Whirlpool responsabile dei fondi per la reindustrializzazione, continuano a non dare risposte alle questioni poste al tavolo del Mise. Il termine dei 15 giorni entro i quali l’azienda si era impegnata a sbloccare gli stipendi è scaduto, dunque ci aspettiamo una presa di posizione ferma da parte del ministero nei confronti delle due società” afferma Vito Benevento, della segreteria Uilm Torino.

“La manifestazione di oggi sotto la sede di Whirlpool Emea dimostra che i lavoratori continuano a lottare per portare a termine positivamente una vertenza che, diversamente, a luglio vedrà oltre 400 licenziamenti” aggiunge.

“Siamo stufi di risposte inutili, vogliamo sapere come stanno le cose senza se e senza ma” dichiara Ciro Marino, segretario della Uglm di Torino. “La Whirlpool Sud America con gli impegni presi al Ministero, deve ottemperare alle promesse fatte. Restano in sospeso ancora i salari non percepiti che da quello che hanno dichiarato al Ministero 15 giorni fa, sarebbero stati pagati. È dal 3 febbraio che attendiamo risposte certe sui pagamenti non erogati ai dipendenti, ma alla luce dei fatti non si intravede nulla. La disperazione dei lavoratori è alta e non si escludono un conseguirsi di manifestazioni per far capire che, non permetteremo, che questa vertenza, debba concludersi con un triste esodo..”.