L’urlo dei lavoratori ex Embraco. Disperato. In circa 200, questa mattina, hanno manifestato in piazza Castello, a Torino, davanti alla sede della Regione.

I dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri, rilevato un anno e mezzo fa dalla Ventures, stanno vivendo un incubo senza fine. Aspettano ancora gli stipendi di dicembre. E le tredicesime. “Una situazione drammatica” ha sottolineato Maurizio Ughetto della Fiom.