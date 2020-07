Ex Embraco, la disperazione dei lavoratori di fronte allo spettro del fallimento: “Patuanelli, dove sei?”

Manifestazione di protesta, questa mattina, dei lavoratori della ex Embraco di Riva presso Chier: un centinaio di loro si sono ritrovati davanti al Tribunale di Torino, dove si è tenuta la prima udienza per la richiesta fallimentare presentata dalla Procura della Repubblica nei confronti di Ventures, che aveva rilevato da Whirlpool lo stabilimento.

“PATUANELLI, DOVE SEI?”

“Patuanelli dove sei?“, hanno gridato le tute blu sventolando bandiere, striscioni e cartelli nei quali hanno espresso disperazione e rabbia. “Abbiamo solo più fiducia nella giustizia. Non deludeteci il tempo delle favole è finito”. Recitava uno dei cartelli mostrati dagli operai dell’ex Embraco.

LAVORATORI PRESI IN GIRO DA DUE ANNI

“E’ una vicenda incredibile – ha spiegato Edi Lazzi, segretario della Fiom di Torino – i lavoratori continuano a manifestare civilmente nonostante da due anni vengano presi in giro”. “Qualora il giudice decidesse l’istanza di fallimento” i dipendenti “si troveranno in un limbo e per riattivare la cassa integrazione bisognerà aspettare qualche proposta di reindustrializzazione” ha aggiunto Lazzi. Il governo, è stato l’appello del sindacalista “è l’unico che può fare qualcosa: con Invitalia deve individuare qualche impresa e procedere con una partnership tra pubblico e privato”.

LA SITUAZIONE E’ DRAMMATICA

“La situazione è drammatica. Se il giudice dovesse decretare il fallimento, questi operai si troverebbero senza ammortizzatori sociali. Occorrerà aspettare il curatore fallimentare per decidere se ci sono i presupposti per una nuova cig”, ha spiegato Arcangelo Montemarano della Fim-Cisl.

VERTENZA PRESA DERIVA NEGATIVA

“La deriva presa dalla vertenza Embraco è negativa. Dopo anni di prese in giro, la Ventures ha cercato un ultimo colpo di coda annunciando investimenti dal partner cinese, cercando di bloccare così il fallimento. Abbiamo sempre lottato a fianco dei lavoratori, ma siamo ben lontani dalla conclusione positiva di una vicenda che vede coinvolti Whirlpool, Mise, Regione e Città metropolitana di Torino“, hanno sbottato Vito Benevento, segretario Uilm Torino e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm auspicando “una convocazione urgente da parte del Mise”.