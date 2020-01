Ex Embraco, l’imprenditore Tartaro: “Pronto ad assumere cinquanta lavoratori”

“Sono pronto ad assumere cinquanta lavoratori dell’ex Embraco“. Daniele Tartaro, 54enne titolare della Traces, azienda attiva nel settore dei contenitori per campioni di biopsie, si offre di dare una mano.

L’imprenditore di Chieri nell’ultimo anno ha realizzato un fatturato di un milione e mezzo e punta a crescere ancora, attraverso un progetto relativo al reimpiego della lana di scarto. A lui i dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri farebbero davvero comodo.

E l’offerta di Tartaro rilancia con decisione l’ipotesi dello “spezzatino” per l’ex azienda Whirlpool. Se ne parlerà al tavolo in programma al Mise il prossimo 3 febbraio, l’idea è già stata accolta con favore dai sindacati. Insomma, finalmente una timida speranza per i lavoratori ex Embraco dopo settimane, mesi difficilissimi.