Ex fiancheggiatore delle Br fermato a Torino: rapinò un commerciante

Un ex sospetto fiancheggiatore delle Br è stato arrestato dalla polizia a Torino per una rapina a un commerciante compiuta il 6 febbraio 2017 (contro la vittima furono pure esplosi colpi d’arma da fuoco). Si tratta di Salvatore Scivoli, 66 anni, originario di Caltanissetta ma da anni trapiantato a Nichelino (Torino), pregiudicato. L’episodio, a quanto risulta, non ha connotazioni eversive. La squadra mobile ha notificato un ordine di custodia cautelare anche a un altro indagato, Giuseppe Argento, 64 anni. Il pm Stefano Castellani procede, nei loro confronti, per rapina e tentato omicidio.

IL “PERCORSO” DI SCIVOLI

Scivoli, secondo le ricostruzioni investigative, avviò il suo percorso di politicizzazione negli anni Ottanta, mentre era detenuto nel carcere di Badu ‘e Carros (Nuoro). Liberato nel 1995, fu arrestato nel 2007 nell’inchiesta della procura di Milano sul Partito Comunista politico-militare (le cosiddette “nuove Br”) con l’accusa di avere procurato delle armi al gruppo sfruttando i suoi contatti con la criminalità organizzata. Nel 2012, però, la Cassazione lo ha assolto in via definitiva dal reato di concorso esterno in banda armata.

LA RAPINA AL COMMERCIANTE

Il 6 febbraio 2017 il titolare di due sale slot fu aggredito da una coppia di rapinatori mascherati mentre depositava l’incasso di 24 mila euro in uno sportello bancario. Subito dopo l’uomo si lanciò al loro inseguimento. Nel momento in cui cambiarono la vettura da utilizzare per la fuga, uno dei due rapinatori aprì il fuoco, colpendo il parabrezza dell’auto del commerciante: il proiettile andò a conficcarsi nel vetro all’altezza del volto del guidatore. L’uomo non mollò la presa e, tenendosi in contatto con il 112, proseguì la marcia fino a quando non fu seminato dai rapinatori, all’imbocco della tangenziale sud. Dopo mesi di indagini, grazie anche al sommario resoconto della vittima, gli investigatori della squadra mobile sono risaliti dapprima alla vettura, e poi ai due sospettati.