Ex Gondrand, al via lo sgombero: sessanta persone da ricollocare [FOTO]

Operazioni in corso nell'area di via Cigna: sul posto agenti della polizia di Stato, della municipale, vigili del fuoco e operatori della Croce Rossa

Al via in mattinata lo sgombero dei locali dell’ex Gondrand di via Cigna, che da alcuni mesi sono stati occupati da una sessantina di persone. A occuparsi delle operazioni, rese necessarie dall’emergere di problemi legati a igiene e ordine pubblico, sono i poliziotti del reparto mobile e gli agenti di polizia municipale.

Alcuni occupanti saranno ricollocati in altre strutture grazie all’interessamento della Croce Rossa. Nel giro di poche ore dovrebbe essere ultimata l’ispezione dei capannoni e di quelli che una volta erano gli uffici e la zona residenziale dell’area.

All’interno dell’area sono montate tende dai vigili del fuoco e dagli operatori della Croce Rossa, per offrire assistenza immediata agli sgomberati. Nelle stesse tende gli occupanti sono stati sottoposti a tampone per verificare l’eventualità positività al Covid-19.

A sollevare il problema dell’ex Gondrand era stato padre Nicolas, parroco della chiesa della Speranza, che aveva denunciato violenze anche di natura sessuale, invocando l’intervento delle forze dell’ordine. Un appello raccolto dalla questura.