Ex Moi, la replica di Appendino: “Nessun progetto nuovo, il modello rimane lo stesso”

Chiara Appendino risponde al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a proposito della questione legata allo sgombero dell’ex Moi: “L’obiettivo rimane liberare le palazzine senza intervenire con la forza, con attenzione alle fasce deboli e vulnerabili, e in questo modo continueremo a procedere”.

“Non c’è nessuna novità se non un supporto, anche economico, da parte del ministero. Le parole dell’assessora Cerutti? Al tavolo interistituzionale del 19 gennaio in cui avevamo definito le tempistiche l’assessora era presente, quindi non dovrebbe essere una novità per lei”.

Per quanto affermato dalla sindaca di Torino “il modello rimane tale, cioè un intervento che tiene insieme due diritti, quello di recuperare uno spazio per troppi anni occupato e il diritto delle persone di vivere in condizioni decenti. C’è stato un tavolo interistituzionale e un Comitato per la sicurezza, prima dell’incontro col ministro Salvini, in cui si è stabilito di poter terminare il percorso entro fine anno. Certamente è un processo complesso che richiede supporto da tutta una serie di soggetti, tra cui anche il ministero ed era quindi importante capire se questo fosse d’accordo o no”.