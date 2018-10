Ex Ogm hotel per disperati: «Quando partono i lavori?»

Una baracca costruita con legno e lamiera a due passi dal centro civico della Circoscrizione e da quel che resta di uno degli edifici della Grandi Motori. È questa l’immagine che più colpisce delle vecchie Ogm, a vent’anni esatti dai primi rumors su una riqualificazione mai partita. Tanti i proclami delle istituzioni, molte le attese. Ma ad oggi – a parte alcune demolizioni a cura di Esselunga – nessuna traccia dei progetti elencati solo lo scorso luglio dal vicesindaco. Nemmeno le agevolazioni per recuperare i vecchi edifici abbandonati hanno sortito l’effetto sperato. E ora in zona in molti si interrogano sul futuro delle Grandi Motori.

«Il fatto che alcune persone abbiano costruito una baracca dentro le Grandi Motori – spiega il vicepresidente della circoscrizione Sette, Ernesto Ausilio – è un brutto segnale. Dispiace per queste persone ma è evidente che l’amministrazione deve cominciare a mantenere la parola data. Dandoci tempi certi sull’avvio dei cantieri».

Un miraggio dalle parti di borgo Aurora dove i cittadini si confrontano ogni giorno con decine di problemi. Dallo spaccio nei giardini Alimonda ai clochard che occupano il Madre Teresa di Calcutta. Senza dimenticare scippi e aggressioni. «Se vent’anni fa la Città non avesse ostacolato i progetti per le Ogm – rincara il capogruppo di FdI della Sette, Patrizia Alessi – forse oggi saremmo qui a parlare di un’altra storia. Invece il Comune non ha emanato i permessi necessari a costruire, mantenendo un clima di degrado ancora presente». E tra corso Vigevano, via Cuneo e via Carmagnola il passare del tempo e la mancanza di interventi si sono rivelati preziosi amici dell’abbandono e della desolazione. Così tra le stanze delle ex officine sono spuntati nuovi dormitori per disperati e clandestini a cui si sono aggiunte – solo di recente – delle baracche di fortuna. Il timore è che altri possano seguire lo stesso “esempio”. Trasformando l’hotel dei disperati in un vero e proprio fortino per chi non ha più un tetto sopra la testa.