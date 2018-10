Ex Toro, Burdisso lascia il calcio: “Ho fatto tutto quello che sognavo da bambino”

Il difensore argentino su Instagram: "Per me è arrivato il momento di smettere"

Il Torino è stata l’ultima squadra di Nicolas Burdisso. Il difensore argentino, svincolato dai granata a maggio scorso, ha annunciato infatti l’addio al calcio giocato dopo 19 anni di onorata carriera.

“Ho fatto tutto quello che sognavo da bambino, è il momento di chiudere la mia avventura come calciatore”, ha scritto su Instagram l’ex calciatore di Boca Juniors, Inter, Roma, Genoa e – appunto – Torino.

“Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, a Dio e alla mia famiglia, ai compagni e le squadre, allenatori e sopratutto tifosi. Il calcio è il mio strumento per essere felice e migliorare ogni giorno come persona e continuerà ad esserlo. Sono orgoglioso e soddisfatto”.