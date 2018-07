Ex Viberti, bocciato il progetto: «Nessun centro commerciale»

Non sarà un nuovo centro commerciale a sorgere sulle spoglie della ex Viberti. La giunta nichelinese ha infatti dato parere negativo al progetto di insediamento di un nuovo shopping center presentato dalla Acerbi Spa, proprietaria dei terreni su cui sorge l’ex fabbrica di rimorchi.

Tre le motivazioni che hanno indotto la giunta a giudicare “inammissibile” la proposta. Il primo: il non rispetto della distanza minima prevista dal centro urbano. La nuova struttura si verrebbe a trovare a meni di un chilometro e mezzo dal centro abitato, ossia la distanza minima indicata dalla legge regionale a salvaguardia dei negozi di vicinato. Il secondo motivo che ha portato al diniego è di carattere ambientale, poiché mancherebbero le misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale. In ultimo mancherebbe la presenza di un progetto di riqualificazione viaria con strade che non sarebbero adatte a supportare l’incremento del volume di traffico, laddove la viabilità cittadina è già messa a dura prova. Basti pensare, spiega la giunta, che attualmente il traffico veicolare su via Torino oscilla tra i 12 e i 14mila veicoli al giorno. Un numero troppo elevato per accogliere agevolmente nuovi flussi di auto. Senza contare che il nuovo centro commerciale sorgerebbe a pochi chilometri dei colossi di MondoJuve di via Debouchè e dei Viali di via Cacciatori, mettendo ulteriormente a rischio il delicato equilibrio dei negozi di vicinato. Cosa che il sindaco Giampiero Tolardo vuole assolutamente evitare, anche in un’ottica di salvaguardia dei posti di lavori collegati al piccolo commercio. Infine, l’amministrazione ambirebbe a promuovere sull’area dell’ex stabilimento, un progetto a vocazione turistico-culturale che possa armonizzarsi con il polo di Stupinigi.

«Abbiamo avuto diversi incontri con la proprietà ma non abbiamo mai condiviso questa proposta che in realtà non si è mai estrinsecata in un progetto vero e proprio – spiega Tolardo -. Da lì in questo anno e mezzo sono nati una serie di contenziosi legali con l’azienda che ha ricorso al Tar. Ricorso a cui noi abbiamo risposto chiedendo anche un parere alla Regione Piemonte e sollevando una serie di problemi di natura tecnica, ambientale e urbanistica». Un “no” incondizionato? «Noi, in linea di massima, non siamo contrari ma quello che vorremmo è un insediamento di natura turistico-ricettiva nella quale potrebbero essere inserite anche attività di natura commerciale – prosegue il sindaco -. Tuttavia la proprietà non lo ha preso in considerazione. Dal canto nostro stiamo facendo una serie di valutazioni attraverso studi di architettura per capire cosa possa essere utile. La finalità è quella dello sviluppo del territorio».