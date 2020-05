Chi è Ezio Bosso: la vita, la musica, i riconoscimenti e la sua lotta contro la malattia

Il mondo della musica piange la scomparsa di Ezio Bosso. Direttore stabile e artistico della Stradivari Festival Chamber Orchestra, oggi Europe Philharmonic, Sony Classical International Artist e Steinway Artist, è stato inoltre Testimone e Ambasciatore internazionale dell’Associazione Mozart14. Bosso è stato inoltre il testimone ufficiale della Festa Europea Della Musica per il 2018 e unico italiano invitato al Parlamento Europeo per una storica riflessione sullo stato della cultura europea.

LA VITA

Nato a Torino, si è avvicinato alla musica all’età di appena 4 anni e, appena 16enne, Bosso debutta in Francia come solista, studiando composizione e direzione d’orchestra all’accademia di Vienna, che lo porta a collaborare quindi con diverse orchestre europee come la Chamber Orchestra of Europe, Festival Strings Lüzern, e la Deutsche Kammer-Virtuosen. Tante le prestigiose istituzioni musicali con le quali Bosso ha lavorato: Royal Festival Hall (Londra), Sydney Opera House, il Teatro Regio di Torino, Vilnius Filarmonica e tante altre.

I RICONOSCIMENTI

Vincitore di importanti riconoscimenti come il Green Room Award in Australia o il Syracuse New York Award in USA, la sua musica è commissionata e utilizzata dalle più importanti istituzioni operistiche mondiali come Wiener Staatsoper, Royal Opera House, New York City Ballet, Théâtre du Châtelet, San Francisco Ballet, Teatro Bolshoij. A Londra è stato direttore Principale e artistico di The London Strings.

LA MALATTIA

Nel 2011 il compositore subisce un intervento per l’asportazione di un tumore al cervello. E’ colpito da una sindrome autoimmune, che però non gli impedisce di continuare l’attività di direttore d’orchestra o musicista. Sarà poi il peggioramento di una malattia neurodegenerativa a costringerlo, nel settembre 2019, ad interrompere la produzione a causa di un problema alle mani. Bosso si è infine spento questa mattina a Bologna, all’età di 48 anni.