F1, a Imola vince Hamilton. Mercedes campione del Mondiale Costruttori

All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Lewis Hamilton si aggiudica la vittoria numero 93 e la Mercedes conquista per la settima volta consecutiva il Mondiale Costruttori.

Dopo una partenza non delle migliori, Hamilton ha saputo gestire la gara approfittando della sua dinamicità e sfruttando al meglio tutte le occasioni. Cosa che non è accaduta per il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, che, partendo dalla pole position, non è riuscito a battere Lewis. A seguire Daniel Ricciardo che riporta la Renault sul podio. Quinto posto per Charles Leclerc.