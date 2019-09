F1. Capolavoro Leclerc, la Ferrari trionfa a Monza dopo 9 anni

Capolavoro Leclerc: la Ferrari torna a vincere a Monza, conquistando il Gp d’Italia di Formula 1 9 anni dopo l’ultima vittoria (con Alonso) della rossa. E lo fa con il pilota monegasco il quale bissa il successo del Belgio con una gara al cardiopalma.

LECLERC RINTUZZA GLI ASSALTI DELLE MERCEDES

Prima insidiato da Hamilton, poi da Bottas, il driver della rossa ha rintuzzato tutti gli assalti delle Mercedes, chiudendo primo davanti al finlandese che ha preceduto il compagno di scuderia, giunto terzo dopo un errore (e il crollo delle gomme nel finale).

MALE VETTEL: SI GIRA ALL’ASCARI

Male Vettel che si è girato all’Ascari quando ero quarto, negli scarichi di Bottas, entrando in contatto con Stroll a causa di un rientro azzardato in pista: penalizzato per qella manovra, ha chiuso al 13esimo dopo aver scontato 10 secondi di penalità.

NONA L’ALFA DI GIOVINAZZO

Quarta la Renault di Ricciardo che ha tagliato il traguardo davanti al compagno Hulkenberg ed alla Red Bull di Albon. Settima ha chiuso la Racing Point di Perez che ha preceduto l’altra Red Bull di Verstappen, coinvolto in un tamponamento in partenza. Nona ha chiuso l’Alfa Romeo di Giovinazzi, mentre la McLaren di Norris è riuscita ad entrare nella top ten.