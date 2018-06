La prima fila del Gran Premio d’Austria è tutta griffata Mercedes. A sorpresa, però, ha conquistato la pole position Valtteri Bottas, che ha preceduto il compagno di scuderia Lewis Hamilton. In seconda fila la Ferrari, con Sebastian Vettel terzo e Kimi Raikkonen quarto. Quinto Max Verstappen.



LA GRIGLIA DI PARTENZA:

Q3 CLASSIFICATION: Pole last year, pole this – well done, @ValtteriBottas 👏 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/tqtv6qxQRG

— Formula 1 (@F1) 30 giugno 2018