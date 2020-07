F1. Gp Austria: trionfa Bottas, miracolo Leclerc (2°). Hamilton penalizzato, finisce quarto

Il mondiale 2020 di Formula 1 si apre con una gara pazza in Austria, al Red Bull Ring. Dopo quattro Safety Car e nove ritiri, a trionfare è Valtteri Bottas su Mercedes.

MIRACOLO LECLERC, NORRIS E’ TERZO

Lo segue sul traguardo Lewis Hamilton, penalizzato però di 5 secondi per un contatto con Albon nel finale. Ne approfitta Charles Leclerc, che sale al secondo posto: un risultato quasi clamoroso dopo la disastrosa qualifica Ferrari di ieri. Anche Lando Norris sfrutta il “malus” inflitto al campione del mondo in carica, conquistando la 3° piazza ed il primo podio in carriera.

MALE VETTEL, SOLO DECIMO

Il britannico è quindi solo 4°. L’altra McLaren di Sainz chiude in quinta piazza, seguono Perez, Gasly ed Ocon. Bene l’italiano Giovinazzi (9°), male l’altra Ferrari di Vettel, in testacoda a metà gara dopo un contatto. Il tedesco chiude solo 10°.