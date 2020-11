F1, Gp Bahrain: pole di Hamilton, solito disastro Ferrari

Il campione britannico partirà davanti a tutti per la 98esima volta in carriera. Le Rosse in sesta fila

Anche nelle qualifiche in Bahrain la Ferrari è disastrosa. Vettel e Leclerc vengono infatti eliminati in Q2 e partiranno soltanto in sesta fila: dall’undicesima casella il tedesco, dalla dodicesima il monegasco. Chi vola, come sempre, è la Mercedes. A Sakhir partirà davanti a tutti Lewis Hamilton, che centra la sua 98esima pole. Dietro di lui il compagno di scuderia Bottas, quindi Verstappen, Albon, Sergio Perez e Ricciardo.