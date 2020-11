F1, GP Bahrain: vince Hamilton, ma quanta paura per un incidente di Grosjean

Tremendo incidente per il pilota Haas, che sbatte contro le barriere e scappa dall'auto completamente in fiamme. Il francese sta bene

E’ ancora una volta Lewis Hamilton a vincere in Formula 1: trionfo dell’inglese anche in Bahrain, nel terzultimo Gran Premio della stagione. Ma a prendersi la scena un terrificante incidente capitato a Romain Grosjean nel corso del primo giro della gara.

L’INCIDENTE DI GROSJEAN

Immagini che hanno fatto il giro del mondo: Grosjean tocca l’auto di Kvyat, sbanda e va a sbattere a tutta velocità contro il guard rail a lato della pista. La Haas prende immediatamente fuoco: passano pochi, ma interminabili, secondi nei quali il pilota è completamente avvolto dalle fiamme. Alla fine, però, il francese esce sulle sue gambe, traumatizzato ma intero. Sta bene ed è ora in ospedale per i controlli.

I RISULTATI

Doppio podio per la Red Bull con Verstappen che precede Albon, tanta delusione invece per la Racing Point: Perez è stato costretto al ritiro per un problema al motore a pochi giri dalla fine, mentre era in terza posizione. Solo ottavo Bottas, condizionato da una foratura accusata alla ripartenza, ancora tanta fatica per le Ferrari, che portano a casa un solo punto grazie alla decima piazza di Leclerc.