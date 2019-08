F1 Gp Belgio, finalmente Ferrari: pole di Leclerc, poi Vettel

Acuto Ferrari in Belgio. Charles Leclerc conquista una splendida pole position sul circuito di Spa, con Sebastian Vettel che partirà dalla seconda posizione per una prima fila tutta rossa. Terzo Lewis Hamilton, quindi il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Da 12 anni la Ferrari non centrava la pole in Belgio.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING

Confirmation of a third career pole position for Charles Leclerc!#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/D7AZ0ozypv

— Formula 1 (@F1) August 31, 2019