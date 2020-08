F1, GP Belgio: Hamilton partirà in Pole, disastro Ferrari

Si sono concluse le prove per determinare la griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 del Belgio che si correrà domani a Spa.

In pole position, Lewis Hamilton, con il tempo di 1’41”252; per il pilota inglese la pole numero 93 in carriera e la sesta sul circuito belga. Alle sue spalle, sempre con la Mercedes, con 1’41″763, Bottas, seguito da Max Verstappen con la Red Bull. Quarto tempo per l’australiano Daniel Ricciardo, della Renault, davanti alla Red Bull dell’inglese Alexander Albon.

Mai così male da 14 anni a questa parte, le due Ferrari. Sia Vettel che Leclerc, passano al Q2 in extremis ma poi vengono entrambi eliminati. Partiranno insieme dalla settima fila. Lo scorso anno in Belgio in prima fila si imposero proprio le Ferrari.