F1, Gp Emilia Romagna: dominio Mercedes nelle qualifiche

Solito dominio Mercedes. Nelle qualifiche del Gran Premio di F1 dell’Emilia Romagna Bottas beffa il compagno di scuderia Hamilton per 97 millesimi e conquista la pole position. In seconda fila Verstappen e il sorprendere Gasly.

Deludono ancora le Ferrari: a Imola Leclerc partirà dalla settima casella, mentre Vettel soltanto dalla quattordicesima.

🚨 Qualifying Classification 🚨

Some standout performances throughout the field 👏#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Twe7CB6x8a

