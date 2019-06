F1, Gp Francia: pole di un super Hamilton, solo settimo Vettel

Anche il Gp di Francia è griffato Mercedes. Vola Lewis Hamilton, che sul circuito di Le Castellet conquista la pole numero 86 in carriera. Alle sue spalle il compagno di scuderia Bottas, quindi la Ferrari di Leclerc.

Male Vettel, che partirà dalla settima posizione. Da segnalare l’ottimo decimo tempo di Giovinazzi (Alfa Romeo).

LE PRIME DIECI POSIZIONI:

Hamilton (Mercedes), Bottas (Mercedes), Leclerc (Ferrari), Verstappen (Red Bull), Norris (McLaren), Sainz (McLaren), Vettel (Ferrari), Ricciardo (Renault), Gasly (Red Bull), Giovinazzi (Alfa Romeo)

LECLERC: “Today is the best we could have done. A good start will be very important… hopefully tomorrow will be a good race”#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/cL9i91D89C

