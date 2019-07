Qualifiche da dimenticare per la Ferrari, in Germania. Un altro sabato nero per le Rosse con Vettel che partirà addirittura dall’ultima posizione a causa di un problema di potenza che non gli ha consentito di qualificarsi nel Q1 e Leclerc, invece, che partirà soltanto dalla decima sempre per via di un guasto che gli ha impedito di prendere parte all’ultimo turno di qualifica.

Tanto per cambiare la pole è stata conquistata da Lewis Hamilton, alle sue spalle Verstappen e Bottas.