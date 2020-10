F1, GP Portogallo: Hamilton strappa la pole a Bottas. Bene Leclerc, è 4°

Il britannico della Mercedes beffa il compagno di scuderia nel finale. Terzo Verstappen, Vettel out in Q2

E’ ancora una volta Lewis Hamilton a conquistare la pole position, questa volta nel Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao. Il britannico della Mercedes ha beffato sul più bello il compagno di scuderia, Valtteri Bottas, che domani partirà secondo in griglia.

Terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull, bene la Ferrari con Charles Leclerc che conquista un posto in seconda fila (quarto tempo). L’altra rossa di Vettel, invece, non ha passato il taglio in Q2 e partirà dalla 15esima piazza.