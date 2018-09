F1, Gp Russia: dominio Mercedes in qualifica. Seconda fila per le Ferrari

La Mercedes dominano le qualifiche nel Gran Premio di Russia. Sul circuito di Sochi a conquistare la pole position è Valtteri Bottas, che per la seconda volta in stagione partirà davanti a tutti. Dietro al finlandese, il compagno di scuderia Lewis Hamilton. In seconda fila le Ferrari di Vettel e Raikkonen. A seguire, Magnussen e Ocon.

VETTEL: “It was important to get a close to them as possible. The car felt alright so that makes me quite positive for Sunday” #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/MKBs1BngEl

— Formula 1 (@F1) 29 settembre 2018