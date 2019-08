Quarto e quinto tempo per Leclerc e Vettel

Per la prima volta in carriera Max Verstappen conquista la pole position. E’ successo in Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1.

Il pilota della Red Bull ha anche stabilito il nuovo record della pista (1’14”527), lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Ferrari di Leclerc e Vettel partiranno dalla quarta e quinta posizione.