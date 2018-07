F1. Gp Ungheria, Hamilton danza sotto la pioggia: è sua la pole. Seconda fila per le Ferrari

Prima fila tutta Mercedes alle qualifiche del Gp d’Ungheria di Formula 1. Sotto la pioggia fitta che ha caratterizzato buona parte delle tre sessioni, Lewis Hamilton (1’35″658) ha acciuffato la pole all’ultimo giro, precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas (1’35″918), secondo. Seconda fila tutta rossa con la Ferrari di Kimi Raikkonen (1’36″186) terza, a quasi mezzo secondo e Sebastian Vettel (1’36″210) che ha chiuso quarto. Male Daniel Ricciardo: l’australiano della Red Bull è stato eliminato in Q2. Il bagnato, in ogni caso, ha sfavorito la prestazione delle rosse fin lì apparse “in controllo” come ha ammesso Vettel intervistato al termine delle qualifiche.