Lewis Hamilton si esalta in casa e conquista la pole position nel GP di Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone il pilota della Mercedes chiude d’un soffio davanti a Sebastian Vettel (+ 0”044). Partirà terzo l’altro ferrarista Raikkonen, quindi Bottas. Subito dopo le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

Q3 CLASSIFICATION: What a battle between the title rivals 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/4NuZukfWLq

— Formula 1 (@F1) 7 luglio 2018