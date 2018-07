F1. Gran premio di Germania: Vettel si regala la pole, Hamilton va ko

Male Hamilton: la sua Mercedes si è fermata in mezzo alla pista. L'inglese sarà costretto in gara a scattare dalla 14/a posizione

La Ferrari di Sebastian Vettel ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania. Il pilota tedesco partirà davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas ed all’altra rossa di Kimi Raikkonen. In quarta posizione la Red Bull di Max Verstappen. Per Vettel è la 55esima partenza al palo della sua carriera (la quinta in questa stagione).

MALE HAMILTON: PARTIRA’ 14ESIMO

Male Hamilton che non ha preso parte alla Q2 dopo aver riscontrato, nella prima sessione, problemi al motore della sua Mercedes, che si è fermata in mezzo alla pista. Uno stop probabilmente dovuto a problemi all’impianto idraulico. L’inglese sarà costretto in gara a scattare dalla 14/a posizione.