F1. Hamilton inarrestabile: stravince anche in Francia. Terza la Ferrari di Leclerc

Sesto trionfo stagionale per il campione britannico ed ottava vittoria di fila per la Mercedes. Di Vettel, nel finale, il giro più veloce

Inarrestabile. Anche in Francia Lewis Hamilton (Mercedes) stravince tagliando il traguardo davanti al compagno di scuderia Bottas. Per il pilota britannico si tratta del sesto successo stagionale, l’ottavo (su otto finora disputati!) per la casa tedesca che ormai ha messo nel mirino il record degli 11 trionfi consecutivi centrato dalla McLaren nel 1988.

TERZA LA FERRARI DI LECLERC

Il campione del mondo ha avuto vita facile. La gara, infatti, non ha avuto storia. Partito in pole sul circuito di Le Castellet, Hamilton ha mantenuto sin dall’avvio il primo posto e l’ha mantenuto con un ritmo incredibile per tutta la durata della corsa. Terzo posto per la Ferrari di Leclerc che ha tentato fino all’ultimo di superare Bottas.

GIRO PIU’ VELOCE PER VETTEL

Il pilota monegasco ha preceduto la Red Bull di Verstappen, quarto, e l’altra rossa di Vettel che comunque, nel finale di gara, ha centrato il giro più veloce.