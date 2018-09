F1, Hamilton vince a Singapore e scappa via nel mondiale, Vettel terzo

Settima vittoria stagionale per l'inglese, che allunga a 40 lunghezze di vantaggio in classifica. Secondo Verstappen, l'altra Ferrari di Raikkonen chiude 5°.

E’ sempre Lewis Hamilton: una vittoria dominante a Singapore manda l’inglese in fuga nel mondiale. Sono 40 i punti di vantaggio adesso su Sebastian Vettel (terzo al traguardo): tanti da recuperare, quando mancano solo sei gare al termine della stagione. Le speranze di vittoria del titolo iridato per la Ferrari adesso barcollano, appese ad un filo.

LA GARA

Al via Hamilton non sbaglia e conserva la pole position, seguito da Verstappen e Vettel. I due poche curve dopo si scambiano le posizioni grazie ad un gran sorpasso del tedesco, proprio pochi secondi prima dell’ingresso della Safety Car, causata da un incidente tra le due Force India di Perez ed Ocon, con quest’ultimo che dovrà abbandonare la gara. Nei giri successivi succede poco, fino al valzer dei pit stop. E’ la Ferrari, ancora una volta, a sbagliare strategia: Vettel è l’unico a mettere le gomme ultrasoft, mentre tutti i piloti di testa optano per le soft. Sarà quest’errore a costringere il 4 volte campione del mondo della rossa a non forzare il ritmo e a concedere la posizione a Max Verstappen, che torna in seconda posizione. Situazione che non cambierà fino alla bandiera a scacchi. Fuori dal podio chiudono Bottas, Raikkonen e Ricciardo. Grande gara dell’ex ferrarista Fernando Alonso su McLaren, settimo, che sfiora anche il giro veloce. Le due Renault a punti con Sainz (8°) e Hulkenberg (10°), mentre chiude nono il futuro pilota del cavallino Charles Leclerc su Alfa Sauber.