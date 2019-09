F1, Leclerc conquista la pole anche a Monza nelle qualifiche più bizzarre di sempre

I piloti fanno 'melina' in Q3 e non riescono a effettuale il secondo giro: alle spalle del monegasco Hamilton, Bottas e Vettel

Charles Leclerc si prende la pole position anche a Monza, dopo quella in Belgio. Davanti al pubblico di casa, la Ferrari del monegasco conquista la prima casella della griglia al termine di un sabato di qualifiche insolito, bizzarro.

Già, perché in Q3 si è assistito a una sorta di melina per ragioni di scie e i piloti non hanno avuto la possibilità di effettuare il secondo giro, quello dell’assalto (l’ultimo giro utile è finito sotto investigazione).

Alle spalle di Leclerc partiranno le due Mercedes di Hamilton e Bottas, quarto un deluso Sebastian Vettel.